Dokončili výstavbu nového mosta v Hnúšti v smere na Klenovec
BBSK má vo svojej správe 1039 mostov, z nich približne štvrtina je v havarijnom stave.
Autor TASR
Hnúšťa 2. decembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v ostatných dňoch ukončil komplexnú rekonštrukciu mosta v Hnúšti v smere do obce Klenovec. Projekt zahŕňal výstavbu úplne nového mosta na ceste II/526, práce ešte vlani na jeseň skomplikoval odchod pôvodného zhotoviteľa.
„Výstavba mosta v Hnúšti v smere na Klenovec je už dokončená a úsek je prejazdný bez obmedzení pre všetky druhy dopravy. Ukončená tak bola aj obchádzka pre nákladné vozidlá. Celkové náklady na výstavbu mosta v Hnúšti boli vo výške 740.000 eur,“ priblížila pre TASR odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna.
Komplexná rekonštrukcia mosta na ceste II/526 v Hnúšti odštartovala vlani v auguste a trvať mala necelý rok. Starý most bol v úvode projektu zbúraný, v októbri 2024 však vysúťažená firma ZEDAGEART práce zastavila a spoločnosť sa ocitla v konkurze.
„BBSK od zmluvy s pôvodným zhotoviteľom odstúpil 18. marca 2025 a v rámci konkurzu si uplatnil pohľadávky,“ doplnila Čierna. Výstavbu mosta tak dokončil nový zhotoviteľ, firma Strabag, ktorá s prácami začala koncom jari.
BBSK má vo svojej správe 1039 mostov, z nich približne štvrtina je v havarijnom stave. Spolu s ostatnými samosprávnymi krajmi v rámci riešenia celoslovenskej situácie so stavom mostov dlhodobo žiadajú o spoluprácu štát.
