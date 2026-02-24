< sekcia Ekonomika
Dokončujú modernizáciu Zeleného domu v Skalici
Stavebné práce odštartovali koncom roka 2024.
Autor TASR
Trnava 24. februára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) dokončuje modernizáciu zariadenia sociálnych služieb Zelený dom v Skalici. Súčasťou prác je aj vybudovanie nového poschodia. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„V prípade Zeleného domu v Skalici hovoríme o investícii, ktorej celková hodnota presiahla dva milióny eur. V tohtoročnom rozpočte sme na jej dokončenie vyčlenili 500.000 eur a ďalších 300.000 eur pôjde na interiérové vybavenie,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Nové priestory prinesú podľa riaditeľky zariadenia Beaty Minďašovej klientom viac súkromia a pokoja. „Vďaka upravenej dispozícii budovy vytvoríme kvalitnejšie pracovné prostredie aj pre náš personál, ktorý v zariadení udržiava rodinnú atmosféru,“ dodala.
Stavebné práce odštartovali koncom roka 2024. „Vzniknú tu moderne vybavené izby a spoločenské miestnosti, sociálne zariadenia, ošetrovňa, ako aj kancelárie a zázemie pre zamestnancov. Súčasťou projektu je aj vybudovanie spojovacej chodby, nového schodiska a dvoch výťahov, ako aj zateplenie pôvodnej budovy,“ podotkli z Úradu TTSK.
