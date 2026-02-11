< sekcia Ekonomika
Dokumentáciu opravy Hlavnej stanice v Bratislave dodá Dopravoprojekt
ŽSR vyhlásili súťaž na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu Hlavnej stanice v Bratislave vlani v októbri. Predpokladaná hodnota zákazky bola 2,75 milióna eur bez DPH.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) uzavreli zmluvu na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu Hlavnej stanice v Bratislave za takmer 2,1 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) so spoločnosťou Dopravoprojekt. Tá má do siedmich mesiacov od účinnosti zmluvy (11. 2.) dodať projektovú dokumentáciu pre rozhodnutie o stavebnom zámere v podrobnostiach pre realizáciu stavby, vyplýva zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.
Na spracovaní častí projektovej dokumentácie sa budú podieľať ako subdodávatelia Reming Consult, Design Engineering, Energocentrum a H&W Invest v objeme 611.000 eur bez DPH. Súčasťou projektovej dokumentácie bude zameranie a zakreslenie existujúceho stavu budovy hlavnej stanice v rozsahu architektonicko-stavebnej časti s interiérom vrátane zakreslenia inžinierskych sietí, ako aj geodetické zameranie.
V rámci inžinierskej činnosti treba zabezpečiť právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere po schválení projektovej dokumentácie a overiť projekt stavby v podrobnostiach vykonávacieho projektu po odovzdaní vykonávacej projektovej dokumentácie na overenie. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie zabezpečí aj občasný autorský dohľad.
ŽSR vyhlásili súťaž na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu Hlavnej stanice v Bratislave vlani v októbri. Predpokladaná hodnota zákazky bola 2,75 milióna eur bez DPH. Podľa výsledku vyhodnotenia ponúk troch uchádzačov, zverejneného v dokumentoch súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, najnižšiu cenu bez DPH predložil Dopravoprojekt v objeme 2,09 milióna eur. Amberg Engineering Slovakia navrhol sumu zhruba 2,15 milióna eur a Proma 2,18 milióna eur.
