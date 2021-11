Dolár pokračuje v posilňovaní sa a dostal sa na 16-mesačné maximum

New York 15. novembra (TASR) - Dolár, ktorý je považovaný za bezpečný prístav v časoch neistoty, pokračuje v posilňovaní sa a voči košu dôležitých svetových mien sa dostal na nové 16-mesačné maximum.



Dolár podporila predovšetkým minulotýždňová správa o vývoji spotrebiteľských cien v USA, ktoré v októbri v medziročnom porovnaní vzrástli najprudšie od roku 1990. To spochybnilo vyhlásenia predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed), že inflačné tlaky sú len dočasné, a podporilo očakávania, že Fed začne zvyšovať úrokové sadzby skôr, než sa doteraz predpokladalo.



Dolárový index, ktorý meria jeho vývoj voči košu šiestich mien, sa v pondelok dostal na 95,287 bodu, čo bolo najviac od júla 2020. Podvečer sa s plusom 0,14 % nachádzal na 95,266 bodu.



Naopak, euro pokračovalo v pondelok v oslabovaní. Negatívny vplyv na spoločnú menu mali vyhlásenia šéfky Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardovej, ktorá opäť odmietla špekulácie o sprísňovaní menovej politiky v eurozóne.



Problémy v rámci dodávateľských reťazcov a prudký nárast cien energií spomaľujú rast ekonomiky eurozóny a udržia infláciu vysoko dlhší čas, než sa doteraz očakávalo, uviedla Lagardová v pondelok pred Výborom Európskeho parlamentu pre ekonomické otázky. Dodala, že na budúci rok sa inflácia spomalí.



Euro sa dostalo voči doláru na 16-mesačné minimum a podvečer sa s mínusom 0,29 % obchodovalo po 1,1409 USD. Voči švajčiarskemu franku sa dostalo najnižšie za 18 mesiacov, pričom podvečer sa predávalo so stratou 0,15 % po 1,05235 CHF.