Dolár sa oslabil a zrejme zaznamená najhorší týždeň za viac ako rok

New York/Londýn/Frankfurt nad Mohanom 24. januára (TASR) - Americký dolár sa v piatok oslabil a zrejme zaznamená najhorší týždeň za viac ako 1 rok. Príčinou bolo, že prezident Donald Trump signalizoval miernejší postoj k clám voči Číne. To zvýšilo neistotu týkajúcu sa obchodnej politiky USA. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Dolár v piatok voči košu mien klesol o 0,8 % a za celý týždeň zrejme stratí asi 2 %, čo znamená jeho najhorší týždeň od júla 2023.



Spoločná európska mena sa v piatok večer okolo 19.30 h obchodovala s plusom 0,8566 % po 1,0503 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila popoludní referenčný kurz eura na 1,0472 (vo štvrtok 23. 1.: 1,0404) EUR/USD. To znamená, že dolár stál 0,9549 (0,9611) eura.



Trump v rozhovore pre televíziu Fox News vo štvrtok večer uviedol, že jeho nedávny rozhovor s prezidentom Si Ťin-pchingom bol priateľský a myslí si, že by mohol dosiahnuť obchodnú dohodu s Čínou.



"Máme nad Čínou jednu veľmi veľkú moc, a tou sú clá, a oni ich nechcú a ja by som bol radšej, keby som ich nemusel použiť, ale je to obrovská moc nad Čínou," povedal Trump.



Niektorí analytici však varujú, že v prípade zmeny colnej a úrokovej politiky USA by sa kurz dolára mohol obrátiť a opäť vzrásť.



"Myslíme si, že dolár má ďalej kam stúpať," uviedol zástupca hlavného ekonóma spoločnosti Capital Economics Simon MacAdam. Doterajšie zhodnocovanie dolára podľa neho totiž odrážalo na jednej strane silu ekonomiky USA v porovnaní s inými veľkými ekonomikami a na strane druhej očakávania a hodnotenie investorov týkajúce sa Trumpovej politiky. "Obe tieto skutočnosti prispeli k posunu úrokových diferenciálov, ktorý bol pre dolár priaznivý," doplnil.