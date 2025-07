Dolár sa po správe z trhu práce v USA posilnil

New York 3. júla (TASR) - Americký dolár sa posilnil voči hlavným svetovým menám. Podporili ho pozitívne správy z trhu práce v USA, čo signalizuje, že americká centrálna banka (Fed) môže počkať so znížením úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dolár vo štvrtok popoludní po zverejnení správy o tvorbe pracovných miest v USA bol voči japonskému jenu v pluse o 0,77 % na 144,78 JPY/USD a voči švajčiarskemu franku o 0,58 % na 0,797 CHF/USD. Euro sa voči doláru oslabilo o 0,47 % na 1,1743 USD/EUR.



Posilnenie dolára po zverejnení údajov z trhu práce sprevádzal nárast výnosov amerických štátnych dlhopisov. Výnos 2-ročných dlhopisov stúpol o 8,9 bázického bodu na 3,88 %. Výnos referenčných 10-ročných dlhopisov sa zvýšil o 4,9 bázického bodu na 4,342 %.



V americkej ekonomike sa v júni vytvorilo viac pracovných miest, než sa čakalo, a nezamestnanosť prekvapivo klesla. Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva vzrástol o 147.000. Ekonómovia počítali so zvýšením len o 106.000. Miera nezamestnanosti v júni klesla na 4,1 % zo 4,2 %, pričom sa očakával jej nárast na 4,3 %.