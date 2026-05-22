Dolár sa pohybuje v blízkosti 6-týždňového maxima

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
New York/Frankfurt nad Mohanom 22. mája (TASR) - Americký dolár sa v piatok pohyboval v blízkosti 6-týždňového maxima. Protichodné signály týkajúce sa rokovaní o mierovej dohode medzi USA a Iránom totiž rozkolísali finančné trhy a zvýšili neistotu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.

Dolár v piatok voči košu šiestich hlavných mien vzrástol o 0,17 % na 99,37 bodu, čo je len tesne pod jeho šesťtýždňovým maximom.

Euro, ktoré smeruje k druhému týždňovému poklesu za sebou, sa oslabilo o 0,2 % na 1,1594 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok popoludní referenčný kurz spoločnej meny na 1,1595 (vo štvrtok: 1,1599) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8624 (0,8621) eura.
