New York 1. augusta (TASR) - Dolár sa v piatok výrazne oslabil. Dôvodom bola zlá správa z trhu práce, ktorá signalizuje ochladenie ekonomiky a ktorá podporila očakávania, že americká centrálna banka tento rok uvoľní menovú politiku viac, ako sa doteraz predpokladalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dolárový index, ktorý meria hodnotu dolára voči košu hlavných svetových mien, klesol o 1,09 % na 98,94 bodu.



Voči japonskému jenu sa dolár oslabil o 1,58 % na 148,35 JPY/USD. Spoločná európska mena sa posilnila voči doláru o 1,22 % na 1,1554 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok popoludní referenčný kurz eura na 1,1404 (vo štvrtok: 1,1446) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8768 (0,8736) eura.



Zamestnávatelia v USA v júli vytvorili menej pracovných miest, než sa očakávalo. Revízia údajov za predchádzajúce dva mesiace zároveň ukázala, že trh práce sa výrazne ochladil už júni a máji. Nepredvídateľná obchodná politika prezidenta Donalda Trumpa totiž zneistila amerických zamestnávateľov.



Mimo poľnohospodárstva vzniklo v júli 73.000 pracovných miest po 14.000 v júni (revízia zo 147.000), uviedlo v piatok americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s nárastom o 100.000.



Ministerstvo zároveň výrazne revidovalo čísla za uplynulé dva mesiace, pričom podľa nových údajov v máji a júni vzniklo celkovo o 258.000 pracovných miest menej, než sa pôvodne uvádzalo. To signalizuje, že trh práce v USA sa oslabuje už dlhšie.