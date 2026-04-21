Dolár sa v utorok mierne posilnil
USA vyjadrili dôveru, že mierové rokovania s Iránom sa uskutočnia v Pakistane, no pred koncom dvojtýždňového prímeria zostáva ešte viacero prekážok. D
Autor TASR
New York/Frankfurt nad Mohanom 21. apríla (TASR) - Americký dolár sa v utorok mierne posilnil po pondelkovom (20. 4.) poklese. Podporila ho neistota okolo mierových rokovaní s Iránom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
USA vyjadrili dôveru, že mierové rokovania s Iránom sa uskutočnia v Pakistane, no pred koncom dvojtýždňového prímeria zostáva ešte viacero prekážok. Dvojtýždňové prímerie by sa malo skončiť v stredu (22. 4.)
Dolárový index, ktorý meria hodnotu americkej meny voči košu dôležitých svetových mien, ako sú euro, jen či libra, v utorok vzrástol o 0,22 % na 98,28 bodu po tom, ako v pondelok stratil 0,2 %.
Konflikt na Blízkom východe vo všeobecnosti podporuje dolár, keďže zvyšuje dopyt po bezpečných aktívach. Navyše, rast cien ropnej zmesi Brent mal negatívny vplyv na euro aj jen, keďže Európa i Japonsko patria medzi veľkých dovozcov ropy.
Investori zároveň pozorne sledujú vypočutie kandidáta na šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Kevina Warsha pred bankovým výborom Senátu, keďže do popredia sa dostanú kľúčové otázky, ako je smerovanie menovej politiky či nezávislosť Fedu.
Euro v utorok stratilo približne 0,16 % a popoludní sa obchodovalo po 1,1768 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok popoludní referenčný kurz eura na 1,1767 (v pondelok: 1,1760) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8498 (0,8503) eura.
Spoločná mena v poslednom období kopíruje vývoj cien energií, najmä zemného plynu, oslabuje sa, keď ceny plynu rastú, a naopak. Od 16. marca, keď kurz spoločnej meny padol až na 1,1409 USD/EUR, čo bolo najmenej od augusta 2025, sa však výrazne posilnila. Obchodníci očakávajú, že ECB do konca roka dvakrát zvýši úrokové sadzby.
Japonský jen sa v utorok oslabil o 0,20 % na 159,20 JPY/USD a naďalej sa pohybuje blízko kľúčovej hranice 160 JPY/USD, ktorú trhy považujú za úroveň, pri ktorej by mohlo dôjsť k intervencii.
