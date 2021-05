Dolár sa v utorok oslabil na 10-týždňové minimum

New York 11. mája (TASR) - Dolár sa v utorok oslabil a dostal sa na 10-týždňové minimum.



V stredu (12. 5.) zverejnia správu o aprílovom vývoji inflácie v USA a investori predpokladajú, že jej zrýchľovanie môže znehodnotiť dolár. V minulých rokoch zvýšenie inflačných očakávaní tradične podporilo dolár, pretože investori počítali s nárastom úrokových sadzieb, čo sa však teraz nestane.



Správa o vývoji nezamestnanosti v USA z minulého týždňa sklamala prognózy a spôsobila výpredaj dolára aj napriek tomu, že zdražovanie komodít podporilo obavy zo zrýchlenia inflácie v najbližších mesiacoch. Trh totiž verí, že americká centrálna banka (Fed) nebude meniť extrémne uvoľnené nastavenie menovej politiky.



Takže aj keby stredajšia správa o vývoji inflácie prekvapila výraznejším zrýchlením rastu cien, trh nepredpokladá, že by Fed na to nejako reagoval.



Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči košu hlavných svetových mien, v utorok padol na 89,979 bodu, čo bolo najmenej od 25. februára. Neskôr zmazal časť strát a podvečer sa nachádzal s mínusom 0,16 % na 90,093 bodu.



Euro sa voči doláru posilnilo a dostalo sa na 2,5-mesačné maximum. Podvečer sa obchodovalo s plusom 0,31 % po 1,217 USD.