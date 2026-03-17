Dolár sa v utorok oslabil
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom/New York 17. marca (TASR) - Americký dolár sa v utorok oslabil. Na konci minulého týždňa sa dostal na 10-mesačné maximum. Investori sa sústredia na tohtotýždňové zasadnutia menových výborov centrálnych bánk v USA a v eurozóne. Zároveň pozorne sledujú vývoj konfliktu na Blízkom východe a jeho vplyv na ceny energií. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.
Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči šiestim hlavným menám, v utorok klesol o 0,10 % na 99,75 bodu. V piatok (13. 3.) sa dostal až na 100,54 bodu, čo bolo najviac od mája 2025.
Spoločná európska mena sa v utorok popoludní obchodovala po 1,1515 USD, pričom v pondelok jej kurz padol až na 1,1409 USD/EUR, čo bolo najmenej od augusta 2025.
Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok referenčný kurz na 1,1531 USD/EUR (v pondelok: 1,1478 USD/EUR). To znamená, že dolár stál 0,8672 (0,8712) eura.
