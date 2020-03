Doležal: Ak bude súčasný mýtny systém pre štát nevýhodný, zrušíme ho

Bratislava 30. marca (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) tvrdí, že ak bude súčasný mýtny systém pre štát nevýhodný, zruší ho. Pripúšťa aj možnosť, že by si štát prevádzkoval systém sám. Vyriešenie problémov s mýtnym systémom považuje za jednu zo svojich priorít.



Poznamenal, že Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR uprednostní v prípade mýtneho systému transparentnú a otvorenú debatu o jeho ďalšom smerovaní. Jednou z možností je podľa rezortu dopravy pokračovať v zmluve so súčasným dodávateľom, spoločnosťou SkyToll, avšak za predpokladu, že dôjde k významnej úprave podmienok zmluvy, a to v prospech štátu. V súčasnosti totiž z každého vybraného eura putuje súkromníkovi takmer polovica. "Takto nastavené podmienky mýtneho systému sú pre mňa neprijateľné, pretože sú pre štát krajne nevýhodné," zdôraznil Doležal.



Podľa neho existuje aj variant, že štát si vybuduje vlastný systém a nebude tak za službu platiť súkromníkovi. "Ak sa súčasná situácia nezmení v prospech štátu, systém zrušíme. Dnes existuje niekoľko možností, určite však v prvom rade preferujem otvorenú a odbornú diskusiu. Už v krátkom čase budem iniciovať debatu s prevádzkovateľom súčasného systému," dodal minister.