Doležal: Audit EK odhalil pochybenia pri projektoch v rámci OPII

Bratislava 31. marca (TASR) – Audit Európskej komisie (EK) zistil pochybenia pri auditovaní niektorých projektov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Na Slovensko by tak mala prísť "misia" audítorov, ktorá sa na to pozrie. SR zatiaľ stopla žiadosti o platby do Bruselu, na národnej úrovni to však nič neohrozuje, eurofondy sa čerpajú a sú kryté akoby zo štátneho rozpočtu. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) to uviedol vo štvrtkovom livestreame na sociálnej sieti.



Doležal priblížil, že ide o operačný program, kde je Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR riadiacim orgánom, ale zahŕňa aj ministerstvá hospodárstva, školstva či investícií. "Audit EK odhalil pochybenia nášho orgánu auditu, že pochybil pri auditovaní niektorých projektov, ktoré sa týkali ministerstva hospodárstva, bolo to ešte za roky 2016 alebo 2017," ozrejmil Doležal.



Skonštatoval, že "nič strašné sa nedeje", ide podľa neho o akýsi varovný prst. Na Slovensko podľa jeho slov príde "misia" audítorov, ktorí sa na záležitosť pozrú. Poznamenal, že zhotoviteľom sú preplácané faktúry. "Eurofondy čerpáme, zatiaľ ich kryjeme akoby zo štátneho rozpočtu, ale do Bruselu sú veľké platby alebo žiadosti o platbu zatiaľ pozastavené," dodal. Hovorí o "samoochrannom mechanizme". Procesy je teraz podľa neho potrebné nastaviť tak, aby sa chyby neopakovali.