Doležal: Autobusy a vlaky majú byť skoordinované, predložíme zákon

Bratislava 30. apríla (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) chce tento rok predložiť na rokovanie vlády zákon o verejnej osobnej doprave. Plánuje zriadenie národnej dopravnej autority na koordináciu vlakovej a autobusovej dopravy. Uviedol to vo štvrtok (28. 4.) počas livestreamu na sociálnej sieti.



Zákon je podľa Doležala dôležitý preto, aby vznikla autorita, ktorú v tomto smere budú rešpektovať vyššie územné celky. "Cieľ je jasný, aby boli autobusy s vlakmi skoordinované. Teraz to možné nie je, alebo robí sa to len veľmi ťažko," skonštatoval minister s tým, že vytvorenie národnej dopravnej autority súvisí aj s plánom obnovy.