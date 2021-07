Doležal bude rokovať s premiérom o problémoch stavebníkov

Bratislava 16. júla (TASR) - Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) bude vo veľmi krátkom čase rokovať s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) o nepriaznivej situácii v stavebnom sektore spôsobenej nedostatkom a zdražovaním stavebného materiálu. Pre TASR to uviedol tlačový odbor rezortu v reakcii na žiadosť stavebníkov o pomoc.



"Nárast cien spolu s nedostatkom stavebného materiálu je, žiaľ, vážny problém, ktorý môže mať dosah na celý stavebný priemysel nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Netýka sa pritom len súkromných firiem, ale aj výstavby infraštruktúry štátu, ktorá je reálne ohrozená," pripustil rezort dopravy. Preto chce Doležal vo veľmi blízkej dobe hľadať riešenia na úrovni vlády.



Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) už dlhodobo upozorňuje na enormné nárasty cien stavebných materiálov, čo negatívne vplýva na európskych, ale i slovenských stavebníkov. Ešte v júni posielal prezident zväzu Pavol Kováčik list štyrom predstaviteľom vlády - ministrovi dopravy, ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS), ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO) a ministerke pre investície Veronike Remišovej (Za ľudí), v ktorom ich vyzval, aby situáciu začali riešiť na štátnej úrovni.



"Angažovanie stavebných spoločností vo verejných zákazkách bude, pokiaľ nebude riešená vzniknutá situácia, výrazne sťažené," uviedol Kováčik. V súčasnosti sa totiž po uzatvorení zmluvy o dielo berú úpravy cien, respektíve termínov stavebných prác do úvahy len v obmedzenom rozsahu. V niektorých zmluvách je dokonca doložkou revízia ceny vylúčená alebo ju je možné uplatniť len v obmedzenej miere.



Ministerstvo dopravy deklaruje, že bude k existujúcim stavbám a záväzkom pristupovať individuálne a každou stavbou či zmluvou sa bude zaoberať samostatne. "Len dodávame, že štátna tajomníčka MDV Katarína Bruncková so ZSPS aktívne komunikuje od začiatku," poznamenal rezort.