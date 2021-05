Doležal: Cestovný ruch v regiónoch podporí rezort 8 miliónmi eur

Bratislava 31. mája (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR schválilo dotácie pre 37 oblastných a sedem krajských organizácií cestovného ruchu. Príspevky v celkovej výške necelých 8,2 milióna eur sú určené na podporu týchto organizácií cestovného ruchu pre rok 2021. Informoval o tom minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) na sociálnej sieti.



Priblížil tiež, že sa zvýšil aj počet žiadateľov, pribudla krajská organizácia cestovného ruchu so sídlom v Trnave, ktorá bude čerpať štátnu dotáciu po prvý raz. Pri hodnotení projektov bol zároveň podľa jeho slov prvýkrát zavedený nový transparentný systém, keď jednotlivé projekty posudzovali externí hodnotitelia.



"Napriek stúpajúcemu trendu čerpania dotácií stále zostáva v našich regiónoch takmer 50 % dotácií nevyužitých. Financie zostávajú na účtoch obcí a miest, ktoré neinvestujú priamo do cestovného ruchu. Naďalej totiž pretrváva rozdielny prístup vo vnímaní dotácií zriaďovateľmi regionálnych organizácií cestovného ruchu, ktorí by mohli investovať viac zdrojov do tvorby voľnočasových produktov," dodal Doležal.