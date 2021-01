Doležal: Cesty by sa mali stavať a udržiavať priebežne

Bratislava 10. januára (TASR) – Na Slovensku vnímame začiatok výstavby alebo opravu nejakého úseku ako výnimočný jav a veľkú slávu. Malo by to byť však tak, že by sa mali cesty stavať a udržiavať pravidelne a priebežne tak, aby si to motoristi ani nevšimli, iba jazdili po udržiavanej cestnej infraštruktúre. Pre TASR to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), ktorý preto presadzuje vytvorenie fondu cestnej infraštruktúry po vzore Českej republiky.



V takomto fonde by podľa Doležala bola stála zásoba financií na pravidelnú, kontinuálnu údržbu a výstavbu. "Nemôžeme sa donekonečna spoliehať na eurofondy, príde čas, keď už nebudú," upozornil minister. Treba tak podľa neho nájsť systémové riešenie financovania údržby a výstavby infraštruktúry.



Zdôraznil však, že nosnou infraštruktúrou je stále sieť ciest prvej triedy, ktoré boli roky neudržiavané a zostávali v tieni diaľničnej výstavby. Poukázal na to, že sa spustili veľkoplošné opravy ciest prvej triedy za 200 miliónov eur, pričom na jar už by sa malo začať s prácami. Skonštatoval tiež, že 1300 kilometrov ciest prvej triedy figuruje aj na vysokej priečke v zozname investičných priorít.



Ďalšou dôležitou témou pri výstavbe ciest je verejné obstarávanie. "Neviem, či existuje rezort, kde by mali toľko odvolaní sa v tendroch, ktoré nám odďaľujú vyhodnotenia súťaží a začatie výstavby. Verím, že zmenou zákona o verejnom obstarávaní sa tento problém odstráni," dodal Doležal pre TASR.