Doležal chce do programového vyhlásenia vlády presadiť aj nájomné byty

Bratislava 30. marca (TASR) – Prioritou nového ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina) je zefektívnenie výstavby nájomných bytov, ale aj vyriešenie problematického mýtneho tendra. Aj tieto body sa preto bude snažiť presadiť do programového vyhlásenia vlády. Jeho súčasťou majú byť zároveň všetky projekty, kde je potrebné dočerpať eurofondy.



Výstavba nájomných bytov by sa podľa Doležala mala zefektívniť a zrýchliť. Zároveň chce vytvoriť férové prostredie pre funkčné a transparentné hospodárske súťaže na cestné aj železničné infraštruktúrne projekty. "Cieľom je zapojiť čo najviac uchádzačov, a tak získať čo najlepšiu cenu a kvalitu," priblížil minister pre TASR.



V úzkej spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) sa chce zasadiť o vyriešenie mýtneho tendra. Ako dodal, jeho cieľom bude tiež vytvoriť stimulujúce a motivujúce prostredie pre odborníkov na ministerstve aj v podriadených organizáciách.



Doležal sa chce sústrediť aj na eurofondové projekty z aktuálneho programového obdobia. "Súčasťou programového vyhlásenia vlády preto budú všetky projekty, kde je nevyhnutné dočerpať eurofondy," podotkol. Rezort pod jeho vedením sa zameria aj na nové programové obdobie. Chce pripravovať projekty tak, aby boli úspešné pri uchádzaní sa o európske prostriedky. V programovom vyhlásení vlády podľa neho bude aj projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt) bratislavského obchvatu.



Z pohľadu dlhodobých riešení sa teda chce zamerať najmä na poctivé dočerpanie eurofondov na cestné a železničné infraštruktúrne projekty, aby Slovensku neprepadli žiadne peniaze. Súčasne sa rezort v dlhodobom meradle sústredí na obchvat Bratislavy. Prioritou podľa neho budú práce na dokončení diaľnice D1, D3 či D4/R7. "Priority rezortu budú vždy závisieť od ich dosahu na občanov a miery výhodnosti pre Slovenskú republiku," poznamenal Doležal.



Zdôraznil, že v krátkodobom výhľade je najakútnejšie riešenie situácie po vypuknutí pandémie nového koronavírusu. "Musíme zachovať maximálnu funkčnosť kľúčových odvetví, ako sú železnice, pošty či autodoprava, a zároveň ochrániť desiatky tisíc ľudí, ktorí v týchto oblastiach pracujú. Bez autodopravy totiž nebudeme mať zásobovanie, preto hneď, ako to epidemiologická situácia dovolí, uvoľníme zavedené reštrikcie," avizoval minister.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) má do 13. apríla predložiť na rokovanie vlády návrh programového vyhlásenia vlády SR. Členovia vlády majú zároveň do 3. apríla predložiť svoje návrhy programového vyhlásenia, z ktorých bude vypracovaný konečný návrh.