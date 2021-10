Doležal chce o zákone na urýchlenie stavby diaľnic hovoriť s Čaputovou

Bratislava 20. októbra (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) avizoval, že o návrhu zákona, ktorý by mal pomôcť akcelerovať výstavbu diaľnic, chce rokovať ešte s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Vláda navrhuje, aby bol zákon prerokovaný v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní. Doležal sa tak chce vyhnúť situácii, keď by hlava štátu zákon napokon nepodpísala.



"Ja proaktívne toto chcem predrokovať ešte s pani prezidentkou, lebo je to skrátené a bol by som veľmi nerád, keby to na konci celého procesu pani prezidentka nepodpísala," vyhlásil Doležal v stredu na brífingu v Národnej rade (NR) SR. Plénum už malo návrh na zrýchlený režim k novele zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá prerokovať, posunulo si ho však na neskôr.



Novelou zákona chce rezort dopravy dosiahnuť optimalizáciu a akceleráciu procesov pri výstavbe diaľnic ako stavieb vo verejnom záujme. Právna norma má napríklad ustanoviť, že odkladný účinok odvolania proti stavebnému povoleniu a rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením možno vylúčiť.



Doležal skonštatoval, že ak návrh zákona prejde cez parlament a bude podpísaný prezidentkou, má ambíciu podobný zákon predložiť aj v prípade výstavby železničných tratí.