Doležal: Čoskoro prinesieme riešenia pre cestovky a klientov

Bratislava 9. apríla (TASR) – Konkrétne riešenia pre cestovné kancelárie a ich klientov by mali byť predstavené už v najbližších dňoch. Uviedol to vo štvrtok minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Ubezpečil, že situáciu cestovných kancelárií a ich klientov v súvislosti s novým koronavírusom vníma. Opatrenia sú podľa ministra stále v rokovaní medzi ministerstvom hospodárstva a ministerstvom dopravy. "Verím, že už v najbližších dňoch prinesieme aj konkrétne opatrenia na záchranu cestovných kancelárií, ale aj na ochranu vkladov jednotlivých klientov," poznamenal Doležal.



Za rezort dopravy podľa jeho slov už sú pripravené konkrétne opatrenia, konkretizovať ich však zatiaľ nechcel. "Ide nám o to, aby nepadli cestovky a klienti neprišli o svoje peniaze," dodal.