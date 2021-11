Doležal: D1 Turany – Hubová plánujeme financovať zo štátneho rozpočtu

Hubová 22. novembra (TASR) – Financovanie výstavby úseku diaľnice D1 Turany – Hubová je nateraz naplánované zo štátneho rozpočtu. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) to oznámil prostredníctvom videa na sociálnej sieti. Podotkol, že na poslednom nerozostavanom úseku D1 medzi Bratislavou a Košicami sa aktuálne rieši tzv. "vodná EIA".



"Na úseku prebiehalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie zamerané na vodu, keďže sú tam obavy miestnych samospráv, že vŕtaním do masívu prídu o vodu. Toto posudzovanie je, myslím si, úplne na konci," načrtol minister dopravy. Zistenia podľa Doležala čoskoro zapracujú do územného rozhodnutia a budú pokračovať ďalej v príprave.



Ako doplnil šéf rezortu dopravy, stavať sa bude tzv. tunelový variant. Viac ako polovica z 13,5-kilometrového úseku pôjde pod zemou.