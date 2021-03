Doležal dostal prísľub zvýšenia pomoci pre cestovný ruch o 157 mil.eur

Bratislava 31. marca (TASR) - Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina) dostal na stredajšom rokovaní vlády prísľub na zvýšenie pomoci pre pandémiou postihnuté subjekty cestovného ruchu a gastrosektor o 157 miliónov eur. V jeseni bolo na takúto pomoc vyčlenených už 100 miliónov eur.



"Som veľmi rád, že sa mi toto podarilo na rokovanie vlády predložiť a že bola o tom vecná diskusia. V princípe som dostal prísľub, že na budúcej vláde môžem už predložiť konkrétne uznesenie. Na ministerstve dopravy následne okamžite vypustíme výzvu pre obdobie november až marec," priblížil Doležal po stredajšom rokovaní vlády.







Pripomenul, že v súčasnej schéme pomoci cestovnému ruchu, tak ako bola nastavená v septembri 2020, bolo alokovaných 100 miliónov eur. "Situácia od času, keď sme ju prijímali v septembri 2020 sa dramaticky zhoršila. Oveľa viac ľudí, právnických osôb, sa kvalifikovalo do tejto schémy a oveľa viac sa z tejto pomoci aj čerpalo. To v praxi znamenalo, že tých 100 miliónov eur sa vyčerpalo ešte pre rok 2020," spresnil.



Prepady (v tržbách) u subjektov podľa neho však pokračujú. "A ak chceme pomáhať do mája 2021, keď by mohlo prísť k istej obnove trhu, tak potrebujeme zvýšiť túto schému pomoci o 157 miliónov eur. Popri klasickej schéme pomoci tzv. de minimis potrebujeme otvoriť schému pomoci so sumami nad 200.000 eur," poznamenal.



Od postihnutých subjektov prišlo podľa jeho slov rádovo 6000 žiadostí o pomoc. "Hovoríme iba o výzve, ktorá bola otvorená od apríla do októbra 2020. Nemohli sme si dovoliť otvoriť schému za obdobie november 2020 až marec 2021, lebo podľa dát, ktoré máme, už na ňu nemáme alokované prostriedky," dodal minister dopravy.