Doležal: Grafikon nie je uzavretý,finálna verzia bude do konca augusta

Bratislava 2. augusta (TASR) – Návrh nového železničného grafikonu nie je uzavretá vec. Pripomienky dotknutých subjektov sa zapracovávajú a finálna verzia by mala byť hotová do konca augusta. V utorok počas živého vysielania na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že cieľom je zefektívniť a zatraktívniť vlakovú dopravu.



"Je to stále živá vec, nie je to uzavretá vec. Hlavne netreba robiť žiadnu paniku," skonštatoval Doležal s tým, že sa zapracovávajú pripomienky samospráv, jednotlivcov aj odbornej verejnosti. Do konca augusta má byť podľa jeho slov hotová finálna verzia grafikonu, ktorú dostane vyšší územný celok a ten k nemu prispôsobí autobusy.



Grafikon podľa generálneho riaditeľa sekcie stratégie dopravy na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR Rastislava Cenkého vychádza z plánu dopravnej obslužnosti. Momentálne podľa jeho slov prebieha nultá fáza, ktorá reaguje na súčasný stav infraštruktúry a priniesla racionalizačné opatrenia, ktoré zefektívnia železničnú dopravu a pri rovnakých dostupných prostriedkoch zvýšia objednávku zo strany štátu o pol milióna kilometrov. "Budeme jednotkovo efektívnejší, ale aj vyvozíme viac vlakokilometrov," zhodnotil Doležal.



Cenký zároveň priblížil, že sa snažili posilňovať železničnú dopravu najmä tam, kde to má potenciál. "Určili sme si, kde na Slovensku bude železnica tvoriť kostru, kde bude nosným dopravným systémom a tam sme sa ju snažili významne posilniť a zatraktívniť," ozrejmil.



Dodal, že v územiach, kde až tak atraktívna železnica nie je, sa snažili spraviť aspoň také kroky, aby bola zachovaná víkendová turistická doprava, alebo aby tam bola zachovaná železnica v obmedzenom móde. V ďalších etapách bude podľa neho treba dôsledne spolupracovať s autobusovou dopravou, aby sa jednotlivé módy dopĺňali. "Nedokážeme vyhovieť všetkým, ale na základe dát sme chceli uľahčiť cestovanie a zvýhodniť cestovanie vlakom veľkej väčšine cestujúcich," poznamenal Doležal.