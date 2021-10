Doležal: Je smiešne hovoriť o smart doprave

Štrbské Pleso 9. októbra (TASR) – Je smiešne hovoriť o smart doprave, keď na Slovensku nemáme hotovú ani základnú infraštruktúru. Povedal to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) počas diskusie na Tatra Summite v paneli o doprave. Názory si vymenil s viceprezidentkou Európskej investičnej banky Lilyanou Pavlovou a vedúcim pre vonkajšie vzťahy pre Európu, Stredný Východ a Afriku v spoločnosti BMW Group Andreasom Klugerscheidom.



"Je pre mňa veľmi zložité rozprávať o doprave budúcnosti, nabíjacích staniciach, ich infraštruktúre a o elektromobilite, keď minimálne na Slovensku je problém niekde inde," povedal Doležal. Podotkol, že viac než 50 % slovenskej infraštruktúry je v hroznom stave. "Stále nemáme hotovú diaľnicu medzi našimi dvomi veľkými mestami, nie je smiešne hovoriť o nabíjacích staniciach, modernej infraštruktúre a smart mobilite, keď ešte nemáte hotovú základnú infraštruktúru?" zamyslel sa minister. Povedal, že jeho cieľom na čele rezortu dopravy je zamerať sa pri cestnej infraštruktúre na dokončenie toho, čo sa práve stavia, teda spojenie medzi západom a východom.



Zároveň dodal, že podporuje ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) pri všetkých jeho nápadoch o vodíkových vozidlách. "Musíme si však úprimne povedať, že nemáme základnú infraštruktúru," poznamenal minister. Dodal, že tento jeho kritický postoj však neznamená, že rezort dopravy nepracuje na tom, aby bola doprava zelenšia. V tomto kontexte vyzdvihol potrebu investícií do železníc.



Na otázku, kde vidí hlavné zdroje financovania infraštruktúry, povedal, že si nevie predstaviť, z čoho by sa na Slovensku financovali obnovy ciest i železníc, keby neexistovali eurofondy.



Klugerscheid poznamenal, že pri elektromobilite existujú tri výzvy - rozsah, infraštruktúra a cena. Infraštruktúra je podľa neho horúcou témou, avšak takisto aj cena, a to najmä pre nových kupujúcich. Pavlova zase zdôraznila, že cieľom Európy je zvýšiť investície do zelených projektov, čo sa týka aj dopravy.