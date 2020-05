Doležal: Letisko Bratislava pripravujeme na vstup koncesionára

Bratislava 15. mája (TASR) – Ministerstvo dopravy uvažuje o prenájme letiska M. R. Štefánika v Bratislave súkromnému investorovi. Dôvodom sú potrebné investície v desiatkach až stovkách miliónov eur, na ktoré nemá letisko vlastné zdroje a štát má vzhľadom na pravidlá o štátnej pomoci v tomto smere obmedzené možnosti. Povedal to v piatok na brífingu minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



V súčasných podmienkach je vstup koncesionára podľa Doležala jediná šanca, ako letisko "rozlietať". "Nie je to skrytá privatizácia, ako to niektorí nazývajú. Letisko a jeho infraštruktúra zostávajú strategickým majetkom tejto krajiny. Bavíme sa o 25 až 30-ročnom prenájme," povedal Doležal.



Ministerstvo podľa neho v súčasnosti vzhľadom na koronakrízu so žiadnym záujemcom nerokuje. "Celý tento proces je vzhľadom na súčasnú situáciu pozastavený, ale pripravujeme letisko do maximálnej možnej kondície, aby bolo pripravené na začatie týchto rokovaní," dodal minister.



Bratislavské letisko v súčasnosti zasiahla kríza spôsobená novým koronavírusom. Generálny riaditeľ letiska Jozef Pojedinec odhadol pokles cestujúcich od vyhlásenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 na 99 %. Prepúšťanie pre pokles tržieb však zatiaľ nechystá. "Skôr dúfame, že situácia sa zlepší a vráti sa život na letiská a civilná preprava ožije," povedal Pojedinec. Zatiaľ skončili pracovný pomer iba so zamestnancami, ktorí boli v skúšobnej dobe a prijali rozhodnutie nezamestnávať brigádnikov.