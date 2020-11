Doležal: Lyžiarska sezóna by sa možno mohla začať až 10. januára

Bratislava 26. novembra (TASR) – Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) sa vyjadril, že je v kontexte otvárania slovenských lyžiarskych stredísk pesimistickejší. Tvrdí, že prichádzajú signály z Európy, napríklad z Nemecka a Francúzska, že by sa lyžiarska sezóna mohla oficiálne začať až 10. januára 2021. Minister deklaruje, že Slovensko nepôjde proti prúdu, keďže medzi krajinami existuje dohoda, že si nebudú navzájom kradnúť turistov a umelo zvyšovať mobilitu obyvateľstva. Uviedol to vo štvrtok v rozhovore na sociálnej sieti.



Napriek plánom zatiaľ nepôjde predstava rezortu dopravy o pravidlách otvárania lyžiarskych stredísk na najbližšiu pandemickú komisiu. "Dnes ráno sme mali videokonferenciu s konzíliom odborníkov, kde sme prezentovali to, čo sme doteraz s hygienikmi, respektíve s Inštitútom zdravotníckych analýz (IZA) dali dokopy," informoval Doležal s tým, že odborníci však potrebujú čas na oboznámenie sa s materiálom. "Ale ja som stále presvedčený, že budúci týždeň by sme mohli strediskám oznámiť výsledok, čo ďalej so zimnou sezónou," poznamenal minister.



"Z našej strany je to stále len návrh, za akých podmienok by sa strediská mohli otvoriť. Je to celé postavené najmä na testovaní v kombinácii s opatreniami," uviedol minister s tým, že detaily nechce prezrádzať skôr, ako sa s materiálom oboznámia odborníci a následne pandemická komisia a krízový štáb.



Úvahy o začiatku lyžiarskej sezóny až začiatkom budúceho roka sú zatiaľ podľa Doležalových slov iba signálmi, preto nechce špekulovať. "Ale tá situácia naozaj nie je dobrá," dodal s tým, že európske krajiny budú v tomto postupovať koordinovane.