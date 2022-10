Doležal: Magistrát podal žiadosť o NFP na stavbu električkovej trate

Bratislava 19. októbra (TASR) - Hlavné mesto SR Bratislava podalo na Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z eurofondov na výstavbu predĺženia električkovej trate v Petržalke. Potvrdenie rezortu zo stredajšieho rána tlmočil po rokovaní vlády minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Technicky to znamená, že za žiadosťou o NFP bude sledovať podpísanie zmluvy a už je to potom na meste, aby peniaze čerpalo," dodal Doležal.



Otázka výstavby električkovej trate na koniec Petržalky a čerpanie eurofondov na tento účel je témou predvolebného súboja v nadchádzajúcich samosprávnych voľbách. Protikandidát súčasného primátora hlavného mesta Matúša Valla Rudolf Kusý kritizuje pomalosť prác i čerpania eurofondov, v utorok (18. 10.) poukazoval na medializované informácie o nepodaní žiadosti o NFP. Magistrát v tejto súvislosti odkázal, že žiadosť doteraz posudzovala Európska komisia (JASPERS), následne bude formálne spracovaná na ministerstve. Podklady zaslalo mesto rezortu začiatkom apríla.



Kusý sa obáva, že mesto príde o 100 miliónov eur z eurofondov, resp. veľkú časť tejto sumy určených na výstavbu električky do konca roka 2023. Obáva sa i o možnosti čerpať príspevok v novom programovom období. Mesto pochybnosti odmieta.