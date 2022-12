Doležal: Motoristi sa budúci rok môžu tešiť na nové diaľničné úseky

Bratislava 25. decembra (TASR) – Ak pôjde všetko podľa plánu, motoristi sa na budúci rok môžu tešiť na niekoľko nových diaľničných úsekov. V koncoročnom rozhovore pre TASR to uviedol dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR plánuje do prevádzky spustiť R4 Prešov – severný obchvat, prvá etapa, R3 – Tvrdošín – Nižná a koncom roka aj privádzač D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto. Okrem diaľnic a rýchlostných ciest by mali sprevádzkovať obchvat Plavnice a druhú etapu obchvatu Brezna.



V budúcom roku bude podľa Doležala dôležité pokračovanie výstavby diaľnice D1. Rezort dopravy zároveň aktívne pripravuje kysuckú D3. Ministerstvo tiež plánuje verejnosti predstaviť nový zákon o verejnej osobnej doprave, ktorého cieľom je zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými druhmi verejnej dopravy, teda medzi vlakovou a autobusovou. V súčasnosti je podľa Doležala niekedy problém "napasovať" na seba vlaky a autobusy, v budúcnosti by sa mal tento systém zjednodušiť.