Doležal na vládu predloží materiál,ktorý bude R4 na severe priorizovať

Bratislava 28. apríla (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) plánuje na rokovanie vlády predložiť materiál, ktorý bude úsek rýchlostnej cesty R4 na severe priorizovať politicky, procesne aj finančne. Vyhlásil to vo štvrtok počas živého vysielania na sociálnej sieti.



Doležal priblížil, že tento úsek je posledný chýbajúci kus celej Via Carpatia, ktorá ide od Pobaltia až k Egejskému moru. O tento úsek sa podľa jeho slov preto zaujímajú aj Poliaci. Skonštatoval, že sa o tom rozprával aj s poľským rezortným kolegom. "Poliakov bytostne zaujíma stav prípravy Via Carpatia," dodal.



Nedokončenie tohto úseku by podľa neho malo za dôsledok to, že by nákladná doprava skončila v obciach. "Ak nám celá tá nákladná doprava skončí na severe východného Slovenska, tak tam bude vážny problém," upozornil.