Doležal: Na webe MDV zverejníme vzor zmluvy pre príspevky hotelierom

Bratislava 31. marca (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR zverejní na svojej webovej stránke vzor zmluvy pre hotelierov na poskytnutie príspevkov za ubytovanie ukrajinských utečencov. Počas štvrtkového živého vysielania na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Na našom webe mindop.sk bude zverejnený vzor zmluvy, ktorý si hotelieri budú môcť stiahnuť, podpíšu s nami rámcovú zmluvu," opísal Doležal, podľa ktorého by vzor zmluvy mal byť zverejnený ešte vo štvrtok. Súčasťou rámcovej zmluvy sú podľa jeho slov prílohy a tzv. vzory žiadostí o preplatenie nákladov. Na základe týchto dát im bude štát poskytovať príspevky na ubytovanie.



Doležal zároveň dodal, že je veľký priestor na integráciu odídencov z Ukrajiny na slovenský pracovný trh, do gastra a hotelových služieb. "Chýbajú nám tam tisíce zamestnancov, od čašníkov cez kuchárov až po recepčných," skonštatoval Doležal.



Aktuálne je podľa ministra v štátnom informačnom systéme 312 ubytovacích zariadení, z toho 169 štátnych. Doplnil, že k dispozícii je takmer 7000 lôžok, z toho štátnych je zhruba 4000.



Ubytovacie zariadenia môžu dostať na ubytovanie odídenca z Ukrajiny v súvislosti s vojnovým konfliktom príspevok 7,70 eura za jednu noc. Príspevok 3,85 eura za jednu noc ubytovania odídenca dostanú, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov. Vyplýva to z nariadenia z dielne ministerstva dopravy, ktoré v stredu (30. 3.) schválila vláda.