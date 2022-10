Doležal: Na zriadení leteckých liniek do Ameriky chýba SR certifikácia

Bratislava 7. októbra (TASR) – Slovensko potrebuje získať vyšší štandard certifikácie leteckej dopravy, aby sa mohla rozšíriť letecká doprava aj na transatlantické lety. Na mape svetových dopravcov Slovensko v súčasnosti akoby neexistuje, povedal v piatok v live streame na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Nemáme požadovanú certifikáciu, nemáme požadovanú úroveň, nie sme zauditovaní na požadovanú úroveň," povedal Doležal. Rezort sa preto podľa neho usiluje nastaviť procesy v slovenskej legislatíve a v slovenskom letectve tak, aby sme prešli medzinárodným auditom. "Dostaneme vyššiu certifikáciu ako krajina, a potom budú môcť dopravcovia zriaďovať linky napríklad aj z Bratislavy do Ameriky," dodal minister.



Certifikácia by nielen rozšírila možnosti leteckej dopravy na Slovensku, ale by podľa ministra pomohla aj slovenským výrobcom lietadiel. Tí v súčasnosti nemôžu exportovať svoje výrobky na americký trh priamo, ale iba prostredníctvom iných krajín, ako je napríklad Česko.