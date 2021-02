Doležal: Násyp materiálu v Rači zavadzia vo výstavbe

Bratislava 18. februára (TASR) – Koncesionár stavby nultého bratislavského obchvatu D4/R7 potrebuje odsunúť násyp materiálu v Rači, kde sa končí D4, aby mohol pokračovať vo výstavbe diaľnice. O vyjadrenie, či tak môže urobiť, požiadal okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Uviedol to vo štvrtok pred popoludňajším rokovaním vlády minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Stanovisko úradu koncesionár podľa Doležala zatiaľ nedostal, pričom sa uskutočňuje ešte aj komunikácia s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR. "V tejto chvíli s tým ako minister dopravy veľa spraviť nemôžem, okrem toho, že budem žiadať a prosiť ministra vnútra, aby v tomto smere intervenoval a bol okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie aktívnejší a pomohol koncesionárovi tento problém vyriešiť," skonštatoval.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) súčasne vo štvrtok poznamenal, že má vedomosť o tom, že sa okresný úrad obrátil na rezort životného prostredia pre usmernenie, keďže ide o problematiku, ktorá sa týka odpadov. "Myslím si, že tam nie je problém, že by nekonal okresný úrad, ale musíme počkať na to usmernenie ministerstva životného prostredia," zdôraznil Mikulec.



Doležal zároveň v tejto veci ubezpečil, že sa "nič strašné nedeje". "Stále trváme na tom, že obchvat bude sprejazdnený do konca roka 2021, respektíve v priebehu roka 2021," dodal.