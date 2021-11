Doležal navrhol pre variant koronavírusu opatrenia pre cestujúcich

Bratislava 26. novembra (TASR) - Na Slovensku by mohli byť prijaté okamžité opatrenia pre cestujúcich, ktorí prichádzajú z tretích krajín. Navrhol to v piatok minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) a príslušným rezortným kolegom. Urobil tak v súvislosti s novým variantom koronavírusu, ktorý sa objavil v niektorých štátoch Afriky. Informoval o tom na sociálnej sieti.



"Pán premiér ma v tejto myšlienke podporil a zároveň informoval, že o tejto téme už komunikoval aj s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Podľa prvotných výsledkov identifikovali nový variant koronavírusu, ktorý svojím vysokým počtom mutácií vyvoláva obavy vo vedeckej komunite," skonštatoval Doležal.



Podľa ministra sa preto zaoberajú riešením, že pre občanov, ktorí sa vracajú a budú sa vracať z krajín Afriky, a na Slovensko sa môžu dostať nepriamo z iných krajín vlakom, autom a podobne, by zaviedli určitú formu izolácie či karantény. "Cieľom je čo najrýchlejšie predísť tomu, aby sa k nám nový variant vírusu dostal. Všetky podrobnosti oznámime v najbližšom čase," dodal Doležal.



Hovorkyňa bratislavského letiska Zuzana Drobová pre TASR uviedla, že letisko postupuje v súvislosti s pandémiou na základe opatrení nariadených Útvarom vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR pre oblasť civilného letectva, ktoré sú koordinované s Úradom verejného zdravotníctva SR.