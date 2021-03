Doležal: Navýšenie financií pre cestovný ruch prerokuje vláda v stredu

Bratislava 30. marca (TASR) – Navýšením pomoci pre gastro a cestovný ruch o 157 miliónov eur sa bude vláda zaoberať v stredu (31. 3.). O konkrétom objeme pomoci pre oblasť cestnej dopravy sa ešte bude rokovať aj na úrovni koaličnej rady. Uviedol to v utorok na brífingu v Národnej rade (NR) SR minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



V stredu na rokovaní vlády má byť podľa Doležala uznesenie, ktoré navýši 100 miliónov eur na pomoc cestovnému ruchu o ďalších 157 miliónov eur. Zároveň priblížil, že rezort dopravy chce pomôcť aj cestnej doprave, keďže poslanci v utorok posunuli do druhého čítania návrh zákona, ktorý vytvorí legislatívne podmienky na pomoc tomuto sektoru.



"Tá schéma ešte dnes nie je naplnená peniazmi a predpokladáme a dúfame, že ministerstvo financií ihneď po schválení, dnes to prešlo do druhého čítania, naplní túto schému finančnými prostriedkami a títo podnikatelia, ktorí boli enormne postihnutí pandemickou krízou, budú odškodnení," vyhlásil poslanec Sme rodina Martin Borguľa v súvislosti s pomocou autosektoru.



Doležal skonštatoval, že schéma pre oblasť cestnej dopravy je relatívne komplexná. O konkrétnych výzvach, podmienkach čerpania a výške pomoci ešte bude rokovať vláda, respektíve koaličná rada. "Nebolo by moc fér dostať čerstvého alebo skoro čerstvého ministra financií pod tlak, takže nerád budem hovoriť o číslach, my však tú schému aj tie výzvy máme rozpracované, disponujeme dátami," ubezpečil.



Základným parametrom schémy pre autosektor má byť podľa slov ministra to, že sa bude pomáhať za obdobie od marca 2020. Predbežne je pomoc nastavená do prvého, respektíve druhého kvartálu tohto roka. Pokryť by sa tak malo celé obdobie pandémie nového koronavírusu.



Parlament v utorok posunul do druhého čítania návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Taxislužby, autoškoly, školiace strediská, ale aj pravidelná osobná doprava a nákladná cestná doprava by tak mohli byť podporené schémou pomoci. Poslanci o právnej norme rokujú v tzv. zrýchlenom režime.