Doležal: Nie je možné pridať rekonštrukciu D1 na križovanie s D4

Bratislava 9. septembra (TASR) – Koncesionárovi, ktorý má na starosti výstavbu nultého bratislavského obchvatu D4/R7, nie je možné pridať rekonštrukciu diaľnice D1, ktorá je potrebná na križovanie s D4. Nebolo by to v súlade so zákonom, a takýto postup by narušil hospodársku súťaž. Vo štvrtkovom livestreame na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), ktorý sa pri tom odvolal na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Doležal skonštatoval, že zdvíhanie a rozširovanie D1 nikdy nebolo predmetom súťaže na PPP projekt D4/R7. "Je absolútny nezmysel, aby niečo, čo nikdy nebolo predmetom koncesnej zmluvy, sa zrazu stalo predmetom koncesnej zmluvy," podotkol.



Zároveň poukázal na to, že táto téma bola na stole ešte v roku 2018. Vtedajšie vedenie ministerstva sa podľa jeho slov obrátilo na ÚVO s otázkou, či je možné pridať koncesionárovi D4/R7 celú križovatku a stavbu D1. Odpoveď úradu podľa jeho slov bola, že toto riešenie je nie v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní ani s európskymi smernicami.



"Rozšírenie predmetu koncesnej zmluvy o rekonštrukciu D1, navýšenie objemu prác, ako aj finančného plnenia je skutočne výrazné a najmä mení charakter uzavretej koncesnej zmluvy, čo v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ako ani v zmysle európskych smerníc nie je prípustné a nie je možné ani pri dodatku k zmluve. Takýto postup by výrazne narušil riadnu hospodársku súťaž," citoval Doležal z odpovede ÚVO.



Súčasne upozornil, že ak by vedome postupovali v rozpore zo zákonom, ohrozilo by to financovanie celého projektu možno až s tým dôsledkom, že by celá stavba obchvatu D4/R7 spadla do verejného dlhu.



Šéf parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO) zároveň v súvislosti s križovatkou D1 a D4 plánuje zvolať mimoriadne zasadnutie výboru. "Podľa jeho doterajších vyjadrení mám pocit, že nie je úplne v tejto problematike zorientovaný, preto rád prídem aj so zástupcami PPP sekcie, aj so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a vysvetlíme mu celú problematiku a aj náš postoj a ďalší postup," poznamenal Doležal.