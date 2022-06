Doležal: Nie sú dôvody, aby bol Strabag vylučovaný z eurofondov

Bratislava 15. júna (TASR) - Nie sú dôvody, aby bol Strabag vylučovaný z eurofondových zákaziek. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v reakcii na medializované informácie, že hrozí nepreplatenie faktúr a opakovanie verejných obstarávaní v projektoch, v ktorých je zhotoviteľ firma Strabag.



"Nešpekulujme, touto otázkou sme sa zaoberali ešte na začiatku, keď (rusko-ukrajinský) konflikt vznikol. Išlo o čiastkový podiel ruského občana Olega Deripasku v štruktúre Strabagu. My sme sa aj dopytovali Strabagu. Deripaska nie je koncovým užívateľom výhod, bola mu vypovedaná syndikátna zmluva. Nie sú teda žiadne dôvody, aby bol Strabag vylučovaný z eurofondových zákaziek. Nedeje sa to nikde v Európe," spresnil Doležal.



Poznamenal, že Strabag je angažovaný v desiatkach stavebných zákaziek v sektore, ktoré riadi ministerstvo dopravy, ale aj v samosprávnom sektore. "Strabag je napríklad v zákazke na železničný uzol Žilina za 330 miliónov eur či na výstavbe cesty R2 v okolí Zvolena, je v rekonštrukciách mostov a podobne. "Strabag nie je ani na sankčnom zozname," dodal.



Podľa podpredsedníčky vlády a ministerky pre investície, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí) projektom, v ktorých je dodávateľom Strabag, boli štandardne preplácané faktúry. "Nie je dôvod u prijímateľov na paniku," doplnila Remišová.



Denník Sme informoval, že po stúpajúcich cenách stavebných materiálov a prác majú samosprávy ďalší problém s eurofondmi. Tentoraz im hrozí nepreplatenie faktúr a opakovanie verejných obstarávaní v projektoch, v ktorých ako zhotoviteľ figuruje stavebná firma Strabag.



Rezort investícií podľa Sme koncom mája informoval mestá, obce a samosprávne kraje o tom, že Európska únia v súvislosti s ekonomickými sankciami na prominentov Putinovho režimu rozšírila zoznam osôb, ktoré sa nemajú z verejných zdrojov finančne podporovať, či už priamo alebo prostredníctvom firiem, ktoré sa s nimi spájajú. V prípade Strabagu má byť problémom jej menšinový vlastník, ktorým je ruský oligarcha a miliardár Oleg Deripaska.



Denník dodal, že samosprávam však chýba nepriestrelné usmernenie, ako postupovať pri rozbehnutých projektoch, na ktorých sa Strabag podieľa, či ako ju vylúčiť z verejného obstarávania bez toho, aby im za to hrozila žaloba firmy na súde.