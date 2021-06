Doležal: Novela zákona o diaľničnej známke by sa ešte mala upravovať

Bratislava 16. júna (TASR) – Poslanecký návrh zákona o diaľničnej známke v stredu odobrila vláda s pripomienkami. V Národnej rade (NR) SR by tak táto novela, ktorá je už v druhom čítaní, mala ešte prejsť úpravami. V stredu to po rokovaní vlády uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Doležal skonštatoval, že na jednej strane je vďačný Petrovi Kremskému (OĽANO) a ostatným poslancom, ktorí tento návrh do parlamentu predložili, ale nie je celkom stotožnený s tým, čo všetko tam okrem opravy tzv. kilečka ešte zakomponovali.



"S čím nemáme problém a s čím súhlasíme je, aby sa predĺžila lehota na uloženie pokuty zo 60 dní na dva roky," priblížil. Zároveň pripomenul, že stále zostáva 60-dňová lehota, dokedy sa pokuta musí začať.



Dohoda v koalícii je podľa Doležala taká, že v parlamente bude ešte pozmeňovací návrh poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina). "Nesúhlasíme s Kremského bodmi 1 až 5, nesúhlasíme s VIN číslami a nesúhlasíme s 12-mesačnou lehotou, ale dávame ju na dva roky," poznamenal minister. V poslaneckom návrhu sa totiž hovorí o dvanástich mesiacoch v prípade lehoty na uloženie pokuty, ale aj o povinnosti, aby sa pri nakupovaní diaľničnej známky zadávalo VIN číslo.



Poslaneckú novelu zákona o diaľničnej známke, ktorá má za cieľ opraviť "kilečko", posunulo v máji plénum parlamentu do druhého čítania. S podobným návrhom prišiel pôvodne minister dopravy Andrej Doležal, zákon však vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová a plénum následne veto neprelomilo.



Poslanci v novele navrhujú, aby pokutu za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky bolo možné uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do dvanástich mesiacov odo dňa porušenia povinnosti. Zmena súvisí s legislatívnou úpravou prijatou zákonom v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.