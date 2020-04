Doležal: O predčasnom využívaní akejkoľvek stavby rozhodne len ŠSÚ

Bratislava 30. apríla (TASR) - O predčasnom využívaní akejkoľvek stavby rozhodne výlučne Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ), a rozhodne nezávisle. Uviedol to vo štvrtok v stanovisku na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) k vyjadreniam koncesionára v súvislosti s projektom D4R7.



"Nepodľahnime žiadnym tlakom ani emóciám, tu ide o bezpečnosť cestnej premávky. Ak hovoríme o bezpečnosti, sám som sa bol osobne presvedčiť na R7, ako táto stavba stojí. Priznávam, tá stavba je takmer pred dokončením, ale sú tam úseky, ktoré sú priamo v rozpore s bezpečnosťou cestnej premávky. Hovoríme napríklad o nespevnených krajniciach alebo o svahoch, ktoré podliehajú erózii," spresnil minister.







Spoločnosť D4R7 Construction v stredu (29. 4.) prekvapili niektoré vyhlásenia ministra dopravy Doležala. Minister kritizoval výstavbu diaľnice D4R7 spôsobom, akoby nemal najaktuálnejšie informácie o projekte. Minister by nemal zasahovať ani do rozhodovaní ŠSÚ, a to ani svojimi verejnými vyhláseniami. Uviedla to D4R7 Construction v reakcii na minulotýždňovú tlačovú konferenciu ministra.







Doležal vtedy vyhlásil, že si pre nebezpečný odpad v násype diaľnice na úseku D4 pri Jarovciach nevie predstaviť iný scenár, ako jeho odstránenie. "Hoci je Špeciálny stavebný úrad súčasťou ministerstva dopravy, minister by nemal zasahovať do jeho rozhodovacej činnosti, a to ani svojimi verejnými vyhláseniami. Mohlo by to spochybniť nezávislosť a odbornosť výsledného rozhodnutia Špeciálneho stavebného úradu," uviedla spoločnosť.



Posudky nezávislých expertov podľa D4R7 Construction potvrdzujú, že násyp je v súlade s relevantnými normami a dokumentáciou k stavebnému povoleniu. "Spoločnosť D4R7 verí, že po tom, ako budú ministrovi riadne vysvetlené závery z týchto odborných analýz, bude o otvorených otázkach projektu komunikovať vecne," poznamenala.



Firme sa nepáčili ani tvrdenia ministra, že v prípade odovzdania úsekov R7 je stále rýchlostná cesta neúplná a má nedostatky. "Niektoré z nich boli zjavné asi pred mesiacom, avšak ich dokončenie bolo plánované a aj realizované ešte pred tlačovou konferenciou ministra dopravy. Úsek R7 z Ketelca do Holíc je z bezpečnostného a technického hľadiska pripravený na odovzdanie verejnosti," uviedla spoločnosť, podľa ktorej sa v súčasnosti dokončujú niektoré detaily. Tie však podľa nej nie sú prekážkou bezpečného používania cesty verejnosťou. Jedinou zostávajúcou podmienkou je podľa generálneho riaditeľa D4R7 Construction Michaela Heerdta dokončenie administratívnych procesov.