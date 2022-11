Doležal: O stavebné povolenie do 2025 žiadajú v časti Tunela Višňové

Bratislava 11. novembra (TASR) – Medializovanie informácií o predĺžení lehoty výstavby diaľničného Tunela Višňové o tri roky považuje minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) za nezodpovedné. Uviedol to vo štvrtkovom (10. 11.) živom vysielaní na sociálnej sieti.



Zhotoviteľ podľa jeho slov požiadal o predĺženie stavebného povolenia do roku 2025 v časti stavby, čo automaticky neznamená aj predĺženie doby výstavby do roku 2025. "Ako minister dopravy som mal kompetenciu nariadiť verejné obstarávanie. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) obstarala zhotoviteľa a na stavbe sa pracuje. Tam sa moja úloha ako ministra nateraz skončila. Nemám kompetenciu, aby som akýmkoľvek spôsobom urýchľoval výstavbu. Stavba je vysúťažená, zhotoviteľ pracuje," skonštatoval Doležal.



Tunel Višňové bude mať celkovú dĺžku 7,5 kilometra a pôjde tak o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala vrátane tunela bude mať 13,5 kilometra.