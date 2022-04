Doležal: O úprave cien cestovných lístkov na vlak sa musíme rozprávať

Bratislava 3. apríla (TASR) – Zvýšenie cien cestovných lístkov na vlak je citlivá téma, ale je potrebné sa o tom rozprávať. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) počas štvrtkového (31. 3.) živého vysielania na sociálnej sieti.



Doležal priblížil, že zvyšovanie cien cestovných lístkov bolo jedným z návrhov opatrení v rámci diskusie s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) o zefektívnení Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). "Je to delikátna, citlivá téma, ale musíme ju dať na stôl a musíme sa o nej rozprávať. Zatiaľ nemáme konkrétny návrh," skonštatoval minister.



Zároveň dodal, že pred týmto opatrením sú ešte rôzne miernejšie opatrenia. "Napríklad, že by sme spoplatnili akési manipulačné poplatky pri vydávaní lístkov. Chceme motivovať ľudí, aby si kupovali lístky prostredníctvom mobilného telefónu, aplikácií," naznačil minister dopravy s tým, že dôchodcov by sa spoplatnenie netýkalo.



Zdôraznil tiež, že na zmenu tarifnej politiky v súvislosti s bezplatnou vlakovou dopravou je potrebný súhlas celej koalície. "Bez súhlasu koalície takýto krok neviem spraviť," vyhlásil Doležal.