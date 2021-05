Doležal: Obnova trate Poprad – Spišská Nová Ves má stáť 200 miliónov

Poprad 27. mája (TASR) – Rekonštrukcia železničnej trate Poprad - Spišská Nová Ves je podľa ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala (nominant Sme rodina) jedným z kľúčových projektov obnovy v tomto regióne. Vyžiada si približne 200 miliónov eur. Uviedol to minister po štvrtkovom stretnutí s popradským primátorom Antonom Dankom, ktoré sa konalo na mestskom úrade.



Doležal podotkol, že tento projekt musia stihnúť do roku 2026. S tým súvisí aj rekonštrukcia problémového úseku pri zimnom štadióne, takzvaného lievika. „Je tu potrebná koordinácia Slovenskej správy ciest a Železníc Slovenskej republiky. Do konca júna zorganizujeme stretnutie so všetkými účastníkmi,“ uviedol minister. Ako doplnil, určite budú riešiť aj situáciu v úseku železničnej trate Poprad - Lučivná, ktorá už je v rekonštrukcii od minulého roka.