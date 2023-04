Doležal ocenil odborníkov pri zákone o urýchlení výstavby diaľnic

Bratislava 24. apríla (TASR) – Dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) privítal podporu od odborníkov z Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska či Slovenskej komory stavebných inžinierov. Tí vo svojich stanoviskách tvrdia, že novela zákona 669 pomôže rýchlejšej výstavbe diaľnic.



"Vážim si, že odborné autority v stavebnom odvetví a v akademickej obci vyjadrili podporu našim krokom. Jasne totiž hovoria, že je nemysliteľné, aby nám budovanie diaľnic trvalo tak dlho, ako dnes. Od začiatku prípravy po koniec výstavby je to priemerne 14 rokov. Žiaľ, súčasné zákony nám nedovoľujú byť rýchlejší, preto sa ich snažíme zmeniť," uviedol Doležal. Názorový rozpor medzi ministerstvom dopravy a Útvarom hodnoty za peniaze sa rozprúdil po tom, ako prezidentka SR Zuzana Čaputová minulý týždeň vetovala novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.



Odborníci upozornili na to, že pri súčasnom trende rastu cien stavebných materiálov môže práve omeškanie prípravy stavieb viesť k neefektívnemu vynakladaniu verejných financií. Dôležité je podľa nich brať ohľad aj na to, že výstavba sa v mnohých prípadoch dotkne menej rozvinutých regiónov, ktoré potrebujú socio-ekonomické benefity spojené s výstavbou diaľnic pocítiť čo najskôr.



"Musíme si uvedomiť, že počet áut z roka na rok rastie, to znamená, že situácia v mestách a obciach na hlavných ťahoch, ktoré nemajú obchvat alebo diaľnicu, je z roka na rok horšia. My im ponúkame úľavu v niektorých prípadoch až o 18 mesiacov skôr," dodal minister.



Novela zákona z dielne ministerstva dopravy má urýchliť prípravu kľúčových úsekov diaľnic D1 Turany – Hubová, D3 na Kysuciach a R4 od Prešova po hranice s Poľskom. Novela upravuje povinnosť pri vypracovaní jednej zo štúdií uskutočniteľnosti, ktorá sa po novom nebude realizovať pred územným konaním, ale až po ňom, vďaka čomu sa dá ušetriť až 18 mesiacov. O prelomení veta prezidentky a opätovnom schválení novely budú poslanci NR SR hlasovať na nadchádzajúcej májovej schôdzi.