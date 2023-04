Doležal odmieta obvinenia z nehospodárnosti pri zákone o diaľniciach

Bratislava 19. apríla (TASR) - Komentáre o tom, že novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá prinesie nehospodárnosť, klamú. V stredu to na tlačovej konferencii po rokovaní vlády vyhlásil dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Reagoval tak na vetovanie novely zo strany prezidentky Zuzany Čaputovej, ako aj na opakovanú medializovanú kritiku tohto zákona.



"Ja som minister dopravy, všetci sa ma dookola pýtate, ako chcem urýchliť výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Predložím zákon, hrdo sa k nemu hlásim, je napísaný odborníkmi na ministerstve dopravy. Absolútne odmietam obvinenia z nehospodárnosti. Naopak, nehospodárne je čakať," zdôraznil Doležal.



Hlava štátu v utorok (18. 4.) vetovala novelu zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorú schválil parlament na marcovej schôdzi. Argumentovala aj tým, že priamym dôsledkom prijatého zákona by bolo vylúčenie ekonomickej kontroly zo strany Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR. Časová úspora získaná vypustením ekonomického hodnotenia vo fáze prípravy projektovej dokumentácie stavby diaľnice by podľa prezidentky nebola primeraná možným negatívnym vplyvom na verejné financie.



Doležal sa vyjadril, že ÚHP by o žiadne kompetencie neprišiel. "Robíme štúdiu uskutočniteľnosti. Robíme aj aktualizáciu pred územným konaním, aktualizáciu pred stavebným konaním, aktualizáciu pred vyhlásením verejného obstarávania aj aktualizáciu štúdie pred podpisom zmluvy," konštatoval.



Očakáva, že poslanci veto prezidentky prelomia a novelu naďalej podporuje. Pripomenul, že za novelu v marci hlasovalo 137 poslancov Národnej rady (NR) SR. Na prelomenie veta je potrebných minimálne 76 hlasov.