Doležal: OP budú môcť vykonávať v autoškolách aj praktické skúšky

Bratislava 8. decembra (TASR) – Ľudia, ktorí sú zaočkovaní a prekonali ochorenie COVID-19 (OP), budú môcť vykonávať v autoškolách aj praktické skúšky. Oznámil to v stredu po rokovaní vlády minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). V súvislosti s OTP režimom v diaľkových spojoch pripustil, že to bude ťažko kontrolovateľné.



Doležal priblížil, že v diaľkových spojoch, kde sa predpokladá, že pasažieri necestujú do práce, čiže rýchliky, vlaky InterCity (IC) a diaľkové autobusy, bude vyžadovaný OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) režim. "Ja si veľmi dobre uvedomujem, že tento režim je v praxi veľmi ťažko kontrolovateľný, dokonca až nekontrolovateľný. Napriek tomu budeme vykonávať náhodné kontroly a pokiaľ to bude v silách vlakvedúceho, ktorý vie skontrolovať cestovný lístok, tak bude vedieť oskenovať a skontrolovať aj OTP režim," dodal minister.



Cestujúceho, ktorý sa nebude vedieť preukázať, že spĺňa režim OTP, vlakvedúci podľa Doležala požiada, aby na najbližšej stanici vystúpil. "Ak tak neurobí, vlakvedúci kontaktuje políciu, tak to robí aj v prípade neplatného cestovného lístka," ozrejmil. Toto opatrenie by podľa neho mohlo byť spustené od piatka tak ako väčšina opatrení.



Vláda v stredu okrem iného prijala výnimky, podľa ktorých OP budú môcť vykonávať aj praktické skúšky v autoškolách. Podotkol, že boli aj autoškoly, ktoré porušovali platné pandemické opatrenia. Jazdy, ktoré boli vykonané v rozpore s platnými pandemickými opatreniami, tak podľa Doležala nebudú započítavané do výcviku a žiaci ich budú musieť opakovať.



Tiež poznamenal, že vláda prijala aj uznesenie o vydávaní tzv. národných víz pre vodičov autobusov a vodičov nákladných vozidiel pre tretie krajiny mimo EÚ. "Ide o 150 národných víz pre vodičov autobusov a 1770 národných víz pre vodičov nákladných vozidiel. Ide o Bielorusko, Ukrajinu a Srbsko," dodal.