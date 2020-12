Doležal: Plány na rok 2021 zahŕňajú Višňové, dokončiť by sa mala D4/R7

Bratislava 24. decembra (TASR) – V roku 2021 musí pokračovať dostavba D1 s tunelom Višňové. Dokončený by mal byť obchvat Bratislavy D4/R7. Tieto a iné projekty patria medzi plány ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina), ktorý ich priblížil pre TASR.



Dokončiť by sa podľa jeho slov mal aj juhozápadný obchvat Prešova. Pokračuje tiež výstavba severného obchvatu Prešova v prvej etape. "Chceli by sme spustiť verejné obstarávanie na druhú etapu. To však bude závisieť od Harmonogramu investičných priorít, ktorý ešte nebol schválený a aktuálne prebiehajú rokovania s Ministerstvom financií (MF) SR," skonštatoval.



V prípade Višňového sa už otvárali obálky s ponukami. Minister dopravy preto verí, že už nedôjde k žiadnym zdržaniam či obštrukciám a na jar sa bude stavať tak, aby bol tunel aj celý úsek dokončený do konca roka 2023.