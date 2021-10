Doležal: Po otvorení zvyšných úsekov D4/R7 budeme hľadať riešenia

Na archívnej snímke Jozef Uhler. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 4. októbra (TASR) - Počkáme, kým sa otvoria zostávajúce úseky bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, dopravná situácia sa stabilizuje, a potom budeme hľadať v spolupráci so samosprávami a políciou riešenia na uľahčenie dopravy v Bratislave. Po pondelkovom stretnutí so zástupcami dotknutých bratislavských mestských častí, obcí pri Bratislave i dopravnej polície to povedal minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina).Cieľom stretnutia bolo podľa ministra informovať zúčastnených, v akom stave je odovzdávanie jednotlivých úsekov D4/R7, načo sa treba pripraviť v najbližšom období. Debatovalo sa aj o dopravných problémoch po spustení jednotlivých častí obchvatu v niektorých bratislavských mestských častiach a obciach pri Bratislave a ich možných riešeniach.povedal Doležal.Na stretnutí sa podľa neho bavili aj o konkrétnych riešeniach. Minister však chce počkať, až kým sa situácia stabilizuje po otvorení zvyšných úsekov obchvatu. Podotkol však, že dopravná situácia v Bratislave a jej okolí je "katastrofálna" a bude naďalej takou. Nultý obchvat však môže, ako tvrdí, len pomôcť tento problém eliminovať.vyhlásil minister.Podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja pre oblasť dopravy Alžbeta Ožvaldová pondelkové stretnutie privítala. Podľa jej slov by sa mohlo konať raz mesačne. Jedno z riešení zlej dopravnej situácie v okolí Ivanky pri Dunaji vidí v dočasnom rozšírení Seneckej cesty na tri pruhy či v nastavení cestnej signalizácie.Starosta bratislavských Jaroviec Jozef Uhler, kde spustenie obchvatu spôsobilo v uplynulých dňoch dlhé kolóny, uvidí, či sa situácia stabilizuje.povedal starosta. Hľadať riešenia však bude kombináciou viacerých opatrení, jedno univerzálne podľa neho neexistuje. Starosta napríklad navrhuje úpravu križovatky, ktorou Jarovčania smerujú do centra Bratislavy.Na dopravnú situáciu sa v uplynulých dňoch sťažoval aj starosta Ivanky pri Dunaji Vladimír Letenay. Šéfa rezortu dopravy žiada o okamžité zrušenie všetkých vjazdov a zjazdov na a z diaľnice D4 v križovatke Ivanka-Západ, a to až do dobudovania križovatky Ivanka-Sever. Taktiež o urýchlenie rozšírenia Seneckej cesty (I/61) na štvorpruh.Aj primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti priznal, že zhoršenie dopravy v niektorých častiach v Bratislave a jej okolí po spustení nových úsekov D4/R7 je problém.