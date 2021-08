Doležal: Pomoc cestovnému ruchu a gastru predĺžime aj na apríl a máj

Bratislava 5. augusta (TASR) – Kompenzáciu postavenú na poklese tržieb na pomoc cestovnému ruchu a gastrosektoru počas pandémie nového koronavírusu chce Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spätne predĺžiť, budúci týždeň plánuje otvoriť ďalšiu etapu pomoci za apríl a máj 2021. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) počas štvrtkového live streamu na sociálnej sieti.



Kompenzáciu poskytoval rezort od apríla 2020 do marca 2021. "Dovtedy je malá aj veľká schéma otvorená," komentoval Doležal s tým, že ekonomika sa začala otvárať a opatrenia sa začali uvoľňovať počas apríla tohto roka. Vplyv na cestovný ruch však trval naďalej, turisti zo dňa na deň neprišli a reštaurácie sa takisto neotvorili hneď.



"Chceme už budúci týždeň otvoriť ďalšiu etapu pomoci a pridať do toho mesiace apríl a máj. Pridávame do toho okrem iného aj výletné lode, ktoré boli z prvých fáz pomoci vylúčené, ale výletné lode boli rovnako zasiahnuté," spresnil Doležal. O kompenzáciu sa bude dať žiadať spätne, kvalifikačné kritériá zostávajú a zvyšné podrobnosti prezradí rezort budúci týždeň.



Rezort dopravy poskytoval pomoc aj autodopravcom, alokovaných na to je 19,5 milióna eur. Vyčerpaná je zhruba pätina. "Budú uspokojení tí, pre ktorých je táto schéma určená, to sú autoškoly, školiace strediská a medzinárodná doprava," uviedol Doležal s tým, že indície naznačujú, že celý objem vyčerpaný nebude.



Minister dodal, že vníma problém v medzinárodnej autobusovej, ale aj v nepravidelnej doprave, pretože je úzko spätá s cestovným ruchom. "Máme signály od predstaviteľov cestovného ruchu, že prevádzkovatelia autobusov majú obrovské problémy," dodal Doležal s tým, že pomoc nepravidelným zájazdovým autobusom síce poskytoval rezort hospodárstva, ale skončila sa už minulý rok v decembri, lebo sa minuli peniaze.



"Chcem deklarovať, že budem rokovať s ministrom hospodárstva o tom, že časť prostriedkov, ktoré nevyčerpáme v schéme pomoci pre autoškoly a pravidelné medzinárodné autobusy, presunieme na ministerstvo hospodárstva, aby mohlo ďalej pokračovať v podpore pre zájazdové autobusy," uzavrel minister. Otvoriť by chcel v tomto prípade aj veľkú schému, ktorá prekročí limit 200.000 eur.