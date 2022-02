Doležal: Predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly platí

Bratislava 12. februára (TASR) – Predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly stále platí. Informoval o tom v piatok (11. 2.) v živom vysielaní na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Zároveň však vyzval motoristov, aby kontrolu neodkladali.



"Je to viazané v zákone na vyhlásenie krízovej situácie," ozrejmil minister dopravy. Pokiaľ teda bude táto situácia trvať a nebude pandémia ukončená, podľa jeho slov je stále platnosť technickej a emisnej kontroly predlžená zo zákona o tri mesiace.



Apeloval však na motoristov, aby neodkladali kontrolu, keďže stanice technickej kontroly (STK) sú otvorené. Dodal, že počas prípravy zákona nevedeli, koľko bude pandémia trvať. "Tým, že to je zo zákona predĺžené o tri mesiace, nesmiete za to dostať pokutu, ani poisťovňa s tým nemôže mať problémy, lebo lehota bola zákonne predĺžená," zdôraznil Doležal.