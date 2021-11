Pri D3 robia tzv. EIA nanovo, klepať kameň bude asi až budúci minister

Bratislava 25. novembra (TASR) – Reštart v prípade diaľnice D3 je potrebný. Štúdia na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA, totiž vypršala a robí sa nanovo. Proces EIA bude trvať ešte približne 13 mesiacov. "Klepať kameň" tak bude pravdepodobne až budúci minister. Počas štvrtkového livestreamu na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Doležal skonštatoval, že D3 je z hľadiska priorít vysoko. Stavba však má byť financovaná z budúceho Operačného programu Slovensko, z Kohézneho fondu, preto je EIA nevyhnutná a nemôže byť "odfláknutá". Ubezpečil však, že sa proces snažia urýchliť.



Priblížil, že EIA sa bude uskutočňovať ešte približne 13 mesiacov. V januári 2023 sa budú musieť všetky zistenia z posudzovania vplyvov na životné prostredie zapracovať do územného rozhodnutia, do projektu, čo bude tiež pár mesiacov trvať. "V priebehu roku 2023, dúfam, konečne budeme môcť spustiť verejné obstarávanie, ale to bude trvať zhruba ďalší rok, nedokážem predikovať, som v roku 2024. Čiže akokoľvek chcem, akokoľvek sa snažíme, klepať kameň bude pravdepodobne budúci minister dopravy," poznamenal Doležal.



Zároveň však dodal, že v najbližších dňoch sa bude podpisovať zmluva na postavenie privádzača pre Kysucké Nové Mesto, paralelne s tým ide celá príprava D3. Ak to počasie dovolí, v tomto roku sa podľa Doležala začne aj s výstavbou.