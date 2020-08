Doležal: Prioritou pre rezort bude najmä fond dopravnej infraštruktúry

Bratislava 10. augusta (TASR) - Prioritami Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktoré do októbra chce predstaviť fondu obnovy EÚ, bude najmä fond dopravnej infraštruktúry, ďalej podpora pracovnej mobility formou výstavby nájomných bytov, ako aj digitalizácia územných plánov. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina).



"Za MDV, za náš rezort, sme si už domácu úlohu spravili. Treba jedným dychom dodať, že zatiaľ na národnej úrovni nie je rozhodnuté, kto bude koordinátorom čerpania fondu obnovy EÚ. Nie je to len o investíciách, nutnou podmienkou toho, aby sme sa mohli uchádzať o investície, je predstavenie štrukturálnych reforiem," upozornil.



Pre rezort dopravy najväčšou štrukturálnou reformou, ktorú chce predstaviť, je tzv. fond dopravnej infraštruktúry. "Predstavme si ho ako fond, z ktorého sa bude financovať celková dopravná infraštruktúra, teda nielen cestná, ale aj železničná, lodná a letecká. Aj preto, aby sme mohli napríklad kofinancovať spolu so samosprávami výstavbu ciest a podobne," povedal Doležal. Vie si podľa svojich slov predstaviť, že vo fonde dopravnej infraštruktúry budú 2 až 4 miliardy eur.



Fond dopravnej infraštruktúry je podľa neho prvou kľúčovou reformou, ktorú chce rezort predstaviť. "Druhá je podpora pracovnej mobility formou výstavby nájomných bytov. Aj s tou sa chceme uchádzať o verejné zdroje. Treťou kľúčovou témou, ktorá súvisí so stavebnou legislatívou, je digitalizácia územných plánov. Budeme mať výzvy, aby sme urýchlili a digitalizovali územné konania. To sú také tri kľúčové reformy, s ktorými sa chceme uchádzať o zdroj," dodal minister dopravy.